Espacio Abierto despide el verano con el FLIC: festival de literatura y artes infantil y juvenil

Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el centro cultural para la infancia y adolescencia del Área de Cultura, Turismo y Deporte despedirá el verano con el FLIC, el festival de literatura y artes infantil y juvenil, este fin de semana (20 y 21 de septiembre). La propuesta ofrece una experiencia cultural diferente para familias, con actividades que combinan literatura, arte y juego, en dos pases, de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 h.

Los asistentes podrán disfrutar de talleres creativos de dibujo y construcción, proyecciones de cortometrajes, instalaciones de juego, propuestas escénicas y un refugio para leer. La programación incluye actividades como: 

  • Efecto Pigmalión: con la psicopedagoga y educadora especializada en primera infancia Blanca Guillén, propone un recorrido artístico para que los más pequeños experimenten con diferentes técnicas de dibujo.
  • Obrador del FLIC: con la artista visual y creadora escénica, Lupe Estévez, se trata de una propuesta íntima y poética para acercarse al arte y el relato desde la creación personal y el lenguaje de las sombras.
  • Historias en movimiento: instalación de álbumes ilustrados que inspiran a construir historias a través de un juego de construcción con el que explorar nuevas formas de expresión literarias. 
  • Sombras chinas: espacio de juego con teatrillos de sombras chinas para que dejar volar la imaginación. Alguien se inventa una historia, los demás la escuchan con atención mientras empiezan a maquinar qué contarán cuando llegue su turno. 
  • Biblioteca FLIC: formada por una serie de tipis o cabañas que se convierten en un pequeño refugio en el que leer.
  • Cortos literarios: con Rita&Luca Films, proyección de cortometrajes que ponen de manifiesto la estrecha relación del séptimo arte y la literatura a lo largo de la historia.

Las entradas, a un precio de 6 euros por persona para todas las actividades, se pueden adquirir en la web www.espacioabiertoqm.es y en la taquilla del centro, el día de la sesión.

El FLIC Festival es una iniciativa de Tantàgora, entidad sin ánimo de lucro que promueve la lectura y la mediación literaria en el ámbito infantil y juvenil. Con 15 años de experiencia, el festival busca fomentar el hábito lector y la creatividad en niños y adolescentes a través de propuestas innovadoras y sorprendentes.

