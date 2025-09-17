Los túneles de M-30 ya permiten guiado por GPS con Waze y Google Maps

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, ha presentado esta mañana el sistema de balizas de Waze que, desde hoy, permitirá la navegación guiada en los túneles de la M-30 a través de las aplicaciones móviles Waze y Google Maps. Se trata de una mejora de la que se podrán beneficiar el medio millón de usuarios que circulan a diario, de media, por la parte soterrada de la vía de circunvalación.

Al acto, celebrado en el Espacio Madrid Calle 30 & Madrid Río, han asistido también el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal, Miguel Escassi, el vicepresidente de operaciones de Waze y director de Google, Fej Schmuelevitz, y el jefe del programa Waze Beacons, responsable de su desarrollo e implementación en Madrid, Gil Disatnik.

El sistema, implementado por Madrid Calle 30 en estrecha colaboración con Waze y Google, da solución al problema que suponía la inviabilidad de la navegación GPS en el interior de los túneles como consecuencia de la falta de visibilidad de los satélites que permiten obtener un posicionamiento preciso y continuo mediante técnicas de triangulación.

Información precisa sobre la ubicación

Las balizas son dispositivos de bajo consumo que funcionan con pilas y que emiten una señal bluetooth constante y unidireccional, lo cual permite a la aplicación proporcionar a los conductores la información precisa sobre su ubicación. Aunque son dispositivos de código abierto, están diseñadas partiendo de la base del respeto a la privacidad de sus usuarios, ya que no rastrean ni capturan datos. Se trata, por lo tanto, de un sistema colaborativo que ofrece a los conductores la posibilidad de interactuar y cooperar con el resto de los usuarios, ya que pueden compartir información sobre el estado del tráfico, accidentes o cualquier otra contingencia.

Para su utilización, el usuario tendrá que seguir unos sencillos pasos en la configuración de su teléfono móvil. En primer lugar, es necesario descargar las aplicaciones Waze o Google Maps (disponibles en Android e IOS). Posteriormente, en el caso de Waze, simplemente se tendrá que habilitar el bluetooth. Por su parte, en Google Maps, además de tener activado el bluetooth, se tendrá que activar la opción de ‘balizas de túnel bluetooth’ en los ajustes de la aplicación (ajustes/navegación/balizas de túnel bluetooth). De esta manera, en el momento en que el conductor se adentre en el túnel, el receptor bluetooth del teléfono móvil detectará la señal y activará la navegación guiada, calculando con precisión la posición del usuario, ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.

En total se han colocado 1.600 balizas de Waze en la red de túneles de la M-30, que se extiende a lo largo de 48 kilómetros, para lo cual Madrid Calle 30 ha invertido 141.000 euros. La puesta en marcha del sistema ha supuesto un auténtico desafío tecnológico al tratarse de una red de túneles tan extensa, con 21 entradas y 26 salidas, y con segmentos tan complejos como el tramo que va desde el Puente de Praga hasta el Puente de Toledo, compuesto por dos túneles que discurren en paralelo pero superpuestos. Este hecho suponía un problema a la hora de determinar el posicionamiento, ya que pasaba de ser bidimensional sobre un mapa, a tridimensional, incluyendo la profundidad. Es la primera vez que este sistema se implanta en un tramo de estas características.

Además de los túneles de la M-30, el alcalde ha anunciado que este sistema de balizas se está instalando también en los 38 túneles urbanos de la capital, con la colocación de 1.100 dispositivos adicionales. De este modo, cuando finalice la implantación, Madrid contará con una red de 2.700 balizas, gracias a la colaboración con Waze y Google.