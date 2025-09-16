UGT y CCOO se manifiestan en Cibeles por los 52 muertos en accidentes laborales en Madrid en lo que va de 2025

Este miércoles, 17 de septiembre, a las 10:00 horas frente al Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se concentran por los 52 muertos en accidentes laborales en la región en lo que va de 2025 y para reclamar «una actuación más enérgica de las administraciones públicas y las autoridades laborales, así como una mayor dotación de medios humanos y materiales dirigidos a luchar contra esta lacra».

«Es insoportable el elevado número de accidentes laborales que se están produciendo. En lo que llevamos de año han costado la vida a 52 personas trabajadoras. Un número que tiene detrás nombres, apellidos y familias que han quedado destrozadas», han denunciado.

Tres fallecidos en agosto

Según los datos oficiales facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Comunidad de Madrid, durante el pasado mes de agosto, se han registrado 3 accidentes de trabajo con causa de muerte. Los sectores a los que pertenecían las personas trabajadoras fallecidas son: 1 al sector de Servicios, 1 a Construcción y 1 al Sector de Otros Servicios.

Las causas de los accidentes mortales se deben; en el Sector servicios ha sido por Patologías No Traumáticas (PNT), o lo que es lo mismo, derrame cerebral, ictus, infartos, generalmente debidos a riesgos psicosociales, el trabajador fallecido del sector de Construcción se ha producido por una caída desde altura, y el de Sector Otros Servicios por accidente de tráfico “in itínere”.

En el mes de agosto, la Seguridad Vial laboral, la caída en altura y las Patologías No Traumáticas (PNT) han sido las causas principales de la mortalidad en el trabajo, en nuestra Región. En el mes de agosto, se han registrado un total de 5.893 accidentes laborales, de los que 4.897 accidentes se han producido en jornada laboral y 996 en la ida y vuelta al trabajo “In itinere”.

Respecto al mismo mes de 2024, se han reducido en 195 accidentes totales menos, un -3,20%, aunque tanto el pasado año como este 2025, en el mismo mes de agosto, un total de 52 personas han fallecido en el ‘tajo’.

56.784 accidentes laborales

En la Comunidad de Madrid de enero a agosto se ha producido 56.784 accidentes laborales de los que 46.998 has sido durante la jornada laboral y 9.786 se ha producido “In Itinere”, a pesar de que se registra un ligero descenso con respecto al mismo periodo del pasado año (58.719), los accidentes mortales en jornada laboral se han incrementado 43 accidentes este año y 42 en agosto de 2024.

En lo que llevamos de año también se han incrementado los accidentes graves de trabajo en Industria un 9,09 %, pasando de 22 en 2024 a 24 accidentes en este año. Y las Patologías no Traumáticas continúan siendo la primera causa de muerte en el trabajo hasta agosto de 2025; 25 personas trabajadoras han fallecido debido a ellas, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 24 las fallecidas.