Seis bomberos heridos, dos graves, en el incendio de un restaurante en Chamberí (Madrid)

Un total de seis bomberos del Ayuntamiento de Madrid han resultado heridos, dos de ellos con pronóstico grave, en el incendio de un restaurante ocurrido esta mañana de martes, 16 de septiembre, en el distrito de Chamberí.

Los hechos han ocurrido pasado el mediodía en el restaurante de comida ecuatoriana Ñaño Madrid, en la calle de Amador de los Ríos, en la zona de Colón. Por causas que aún se investigan, se ha declarado un fuego en la cocina con gran carga de humo y calorías.

En las labores de extinción, hasta seis bomberos del Ayuntamiento de Madrid han resultado heridos, dos de ellos con pronóstico grave, siendo atendidos y trasladados a sendos hospitales por sanitarios del SAMUR-Protección Civil.

La Policía Municipal ha regulado el tráfico. Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.

