Plan Rehabilita Madrid: 268 millones de euros para más de 110.000 viviendas desde 2020

El Ayuntamiento de Madrid ya ha destinado 268 millones de euros al Plan Rehabilita municipal para rehabilitar más de 110.000 viviendas en la capital desde que se puso en marcha en 2020, según ha destacado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en su visita de hoy a un edificio protegido de la calle de Atocha (Centro) que se ha beneficiado de estas ayudas municipales para instalar dos ascensores y cuatro rampas eliminando así las limitaciones a la accesibilidad de sus vecinos.

Sanz ha estado acompañada del delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, y del concejal de Centro, Carlos Segura. “El Plan Rehabilita municipal es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los madrileños, porque permite que los edificios sean más accesibles, eficientes y saludables, al tiempo que ayuda a las familias a afrontar obras que, sin estas subvenciones, serían muy difíciles de asumir”, ha subrayado Sanz.

Ha aprovechado para anunciar que la apertura del segundo plazo de solicitudes para la edición de este año del Plan Rehabilita será el próximo 1 de octubre. El Plan Rehabilita 2025 tiene una dotación de 50 millones de euros, con los que se prevé beneficiar a más de 14.000 familias. Las ayudas pueden cubrir entre el 40 % y el 90 % del coste de las obras en accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad, incluyendo la retirada de amianto.

El Plan Rehabilita integra, junto a los programas Adapta y Transforma tu Barrio, la estrategia municipal Transforma Madrid, aprobada en 2020 para modernizar el parque residencial de la capital, que ha destinado en su conjunto hasta el momento más de 300 millones a estas mejoras, ha beneficiado a unas 300.000 personas y ha generado más de 6.000 empleos anuales en el sector de la construcción.

Nuevos ascensores y rampas en el inmueble de Atocha, 114

La actuación en el inmueble hoy visitado, en la calle de Atocha, 114, ha sido subvencionada con un total de 212.316 euros a través del Plan Rehabilita, lo que ha supuesto el 74,7 % del coste total de las obras, que ascendían a 284.120 euros. De esta forma, la aportación de los propietarios se ha reducido a 3.263 euros por vecino, frente a los casi 13.000 euros que hubieran tenido que asumir sin las ayudas del Ayuntamiento de Madrid.

El inmueble, catalogado con grado de Protección Estructural, se ha adaptado sin alterar su configuración original, instalando dos ascensores en los núcleos de escalera y creando itinerarios accesibles desde la calle hasta cada vivienda mediante cuatro rampas. Las actuaciones han seguido los criterios de restauración marcados por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CPPHAN). Estas ayudas garantizan que los vecinos del inmueble no tengan ya limitaciones de accesibilidad en sus viviendas.

Las rampas instaladas en la planta baja cuentan con pendientes adaptadas a la normativa y pasamanos continuos, garantizando un recorrido seguro y accesible incluso en los puntos donde la altura bajo la zanca de la escalera es más reducida. En esos tramos se han incorporado elementos de señalización visual y diferenciación cromática para minimizar riesgos y facilitar la orientación de las personas con movilidad reducida.

La actuación también ha supuesto pequeñas adaptaciones en los arranques de las escaleras y en las barandillas de los rellanos para permitir el acceso directo a los ascensores sin alterar la estructura original del edificio. Se trata, por tanto, de una intervención respetuosa con el patrimonio protegido que, al mismo tiempo, garantiza que todos los vecinos dispongan de un itinerario accesible desde la calle hasta sus viviendas.