Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 30.000 euros para jóvenes que alquilen con opción a compra y un seguro de impago de rentas

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una nueva ayuda de casi 30.000 euros destinada a facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda en régimen de alquiler con opción a compra. El anuncio se ha producido durante una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en el Congreso, donde también ha adelantado otras dos medidas clave: un incentivo de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural y un seguro de impago de rentas para jóvenes.

Sánchez ha puesto el foco en el problema estructural del acceso a la vivienda, que sitúa a España entre los países con mayor edad de emancipación juvenil, por encima de los 30 años. Para tratar de revertir esta tendencia, ha detallado que el Ejecutivo pondrá en marcha una “nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros”, con la que los jóvenes podrán “residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminar adquiriéndola”.

Otra de las medidas será la activación del seguro de impago de rentas, que se anunció en enero y que será gestionado por las comunidades autónomas. Aunque está orientado a cubrir el riesgo del propietario ante posibles impagos, Sánchez ha subrayado que “servirá para dar más garantías a propietarios e inquilinos”. Según ha indicado, entrará en vigor durante este mismo periodo de sesiones.

Además, el presidente ha anunciado una ayuda de hasta 10.800 euros para la compra de viviendas en el entorno rural, con el objetivo de combatir la despoblación. “Esto es también luchar contra la despoblación”, ha afirmado, añadiendo que la iniciativa responde a una petición directa de “muchos alcaldes del medio rural afectado por los incendios”.

Con estas propuestas, el Gobierno busca aliviar la presión del mercado inmobiliario y ofrecer soluciones específicas para jóvenes y zonas especialmente castigadas por el abandono demográfico.