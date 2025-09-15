Dos heridos graves en el incendio de un piso en Latina (Madrid)

Una mujer de 73 años de edad ha resultado herida grave con quemaduras en el 20% de su cuerpo y un hombre de mediana edad ha resultado también grave por inhalación de humo en el incendio que ha arrasado parte de una vivienda en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos han ocurrido sobre las 9 de la mañana de este lunes, 15 de septiembre, en la calle de Rafael Finat, en el barrio de Las Águilas. Por causas que aún se investigan, se ha iniciado un fuego en el salón del piso. Dos dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio.

Los ocupantes de la vivienda han logrado salir por su propio pie, aunque Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a una mujer de 73 años de edad con quemaduras en el 20% de su cuerpo (nuca, espalda y brazo derecho) y a un hombre de mediana edad con inhalación de humo, siendo ambos trasladados al Hospital de La Paz con pronóstico grave.

La Policía Municipal ha regulado el tráfico y ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.