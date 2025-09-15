Almeida reivindica la cohesión social como protagonista de «la historia de éxito» de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido esta mañana, durante su intervención en el desayuno informativo de Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, que Madrid “no aspira únicamente a mantenerse, sino a ser un actor global en un entorno urbano que cada vez va a tener más importancia en el siglo XXI”.

Presentado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Almeida ha subrayado que la ambición de la ciudad es “marcar los grandes debates que mejoran la vida de las personas” y consolidarse como referente internacional sobre la base de tres ejes: el crecimiento económico, la calidad de vida y la convivencia. En relación con la calidad de vida, ha recordado que Madrid “es una de las diez mejores ciudades del mundo” y ha destacado proyectos como la creación de más de 150.000 m² de zonas verdes adicionales al final del mandato, la mejora de la movilidad y la recuperación del patrimonio histórico.

Entre otros hitos, el alcalde ha resaltado que Madrid es “una de las ciudades más seguras” a nivel mundial, así como “el segundo mejor destino en el ámbito de la inversión inmobiliaria, la tercera mejor ciudad en estrategia de atracción de inversión, el segundo mejor destino turístico urbano y el primer ecosistema emergente del mundo, así como el primer gran hub tecnológico del sur de Europa”.

Asimismo, ha calificado la cohesión social como “el gran desafío que tenemos en Madrid”, cuyo “principal elemento” son las políticas de vivienda. Al respecto, ha afirmado que “por primera vez, vamos a superar las 10.000 viviendas de parque público”. Además, “hemos aumentado el parque de vivienda pública a lo largo de los últimos cuatro años en un 48 %” gracias a que “la ciudad de Madrid ha invertido 850 millones en políticas de vivienda”.

Almeida ha señalado también el esfuerzo del Ayuntamiento en materia social, destacando que “ha aumentado el gasto social per cápita desde 2018, alcanzando los 283 euros por habitante”, una inversión enfocada en “garantizar la autonomía personal” y en que todos “seamos capaces de tomar las riendas de nuestra propia vida”.

El alcalde ha concluido defendiendo la necesidad de “no darnos por satisfechos ni caer en la autocomplacencia” y ha expresado su compromiso de “poner todos los medios” para garantizar “que la historia de éxito que en estos momentos es Madrid tenga su continuidad a lo largo de las próximas décadas”.