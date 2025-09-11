Echa a rodar el Tren del Quijote desde Madrid-Chamartín

Renfe, en colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, pone en circulación el Tren del Quijote el sábado 13 de septiembre, con origen en la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor y destino Alcázar de San Juan (Ciudad Real), para conocer los atractivos turísticos, culturales y etnográficos de esta localidad manchega, especialmente en todo lo relacionado con la temática quijotesca. Este tren temático efectuará otra salida el sábado 6 de diciembre de 2025.

El viaje del Tren del Quijote se realizará desde la estación Madrid Chamartín a las 9:24 horas, con parada en Madrid-Atocha Cercanías a las 9:41 horas. La llegada a la estación de Alcázar de San Juan será a las 11:13 horas. El tren de vuelta está previsto que parta de Alcázar a las 19:24 horas, para llegar a las 21:15 horas a la estación de Madrid Chamartín, previa parada en Atocha-Cercanías a las 20:58 horas.

El precio del billete es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste).

El billete de este tren temático incluye un completo recorrido guiado por el patrimonio de Alcázar de San Juan, con visitas a la Antigua Fonda de la Estación, el Conjunto Palacial del Gran Prior, el Museo Casa del Hidalgo y los emblemáticos Molinos de Viento, símbolos inmortales de Castilla-La Mancha. Los asistentes también podrán disfrutar de una visita a una bodega local y una degustación de vinos.

El Tren del Quijote se presenta como una escapada para quienes deseen adentrarse en el universo cervantino y disfrutar de una jornada donde historia, literatura y tradición se unen en pleno corazón de La Mancha.