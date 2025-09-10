Comunidad

Ayuso convoca a los portavoces de PP, Más Madrid, PSOE y Vox el 26 de septiembre

Gacetín Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea regional (PP, Más Madrid, PSOE y VOX) para celebrar una ronda de reuniones de trabajo el próximo 26 de septiembre.

Se trata de una cita tradicional en la agenda de la presidenta madrileña cada vez que da inicio el periodo de sesiones en la Cámara legislativa autonómica. Los encuentros se celebrarán en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional.

Díaz Ayuso abrirá esta ronda de contactos por la mañana con las portavoces del Partido Popular y Más Madrid, mientras que en la sesión vespertina se verá con los representantes del PSOE y Vox.

