Récord histórico: más de 66.000 madrileños usaron este lunes BiciMAD

Más de 66.000 usuarios realizaron sus desplazamientos este lunes, 8 de septiembre, por la ciudad de Madrid a bordo de las bicicletas del servicio municipal de alquiler BiciMAD, lo que supone un récord histórico, impulsado por la gratuidad del servicio ante la’ vuelta al cole’ y a los trabajos después del verano.

Así lo ha indicado este martes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en sendos breves comunicados a través de redes sociales.

Ambos han celebrado este éxito: «récord histórico de BiciMAD: ayer más de 66.000 madrileños se movieron en bici por nuestra ciudad. Vivas en el distrito que vivas, puedes hacerlo. Políticas al servicio de los madrileños».

Según señalan desde el Consistorio, el sistema, convertido en una «alternativa firme de movilidad», cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. Además, por segunda vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica BiciMAD se suma a las jornadas de gratuidad los días 8 y 9 de septiembre y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración no tendrán coste.