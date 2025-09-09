Nace ‘Educabús’: un proyecto de EMT Madrid para enseñar a los niños a tomar el autobús urbano

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado hoy Educabús, un proyecto de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) para enseñar a los más pequeños a elegir el autobús como medio de transporte para moverse por la ciudad.

El programa, dirigido a alumnos de primaria de los 21 distritos de la ciudad, se compone de un pilar práctico (uso adecuado del billete, localización de asientos reservados, etc.), y otro orientado a la sensibilización y el impacto que nuestra forma de desplazarnos tiene en el medio ambiente, en la salud y en la vida de las personas.

En la presentación, que también ha contado con la presencia del concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, se ha realizado en las instalaciones del Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (CEIPSO) José de Echegaray del Ensanche de Vallecas. En ella, el responsable del área, Borja Carabante, ha explicado a una quincena de escolares y sus docentes, cómo es Educabús, un autobús de EMT Madrid especialmente transformado para esta función pedagógica.

El transporte público y, en particular, el autobús urbano, desempeñan una función esencial en la movilidad madrileña. Más allá de conectar puntos de la ciudad y posibilitar miles de viajes diarios, este medio de transporte representa una alternativa limpia, accesible y eficiente frente al vehículo privado. Adquirir el hábito de usarlo, conocer su funcionamiento en profundidad y reconocer sus ventajas puede cambiar radicalmente la manera en que las futuras generaciones interactúan con el entorno urbano.

En este sentido, la tarea de formar a los menores para que se desplacen de forma autónoma y sostenible por la ciudad convierte al autobús en una herramienta educativa sumamente valiosa, capaz de transmitir actitudes responsables hacia la ciudad y el planeta.

Cómo se toma el autobús urbano y por qué debemos hacerlo

Además de dar a conocer las líneas de autobús, identificando paradas y destinos importantes de su entorno cotidiano, los alumnos aprenderán a leer mapas y horarios, planificar recorridos y utilizar herramientas básicas de orientación. Asimismo, las sesiones incluirán la práctica de situaciones reales, como validar el billete, pedir información al conductor o interactuar con otros viajeros.

La seguridad y la responsabilidad individual también jugarán un papel relevante, puesto que el autobús es un espacio compartido donde la seguridad depende del comportamiento de cada persona. Los escolares aprenderán también a actuar en caso de emergencia (localización de las salidas o mantenimiento de la calma, por ejemplo) y a respetar normas básicas de comportamiento y cortesía (cesión del asiento, localización de los asientos reservados y del pasamanos, etc.).

En cuanto a la dimensión social y medioambiental del proyecto, las sesiones también tratarán de transmitir los beneficios del uso del transporte público, tanto para el medio ambiente como para la ciudadanía, así como el concepto de autobús urbano como una opción segura, práctica y sostenible. De igual modo, también se darán nociones de la historia del transporte público para que entiendan su evolución y se les mostrará la tecnología que hay detrás de cada autobús con el objetivo de despertar su curiosidad por la ciencia y la innovación.

El proyecto cuenta con un sitio web (www.emtmadrid.es/educabus) en el que se pueden conocer los detalles de este proyecto y en el que también se pueden apuntar los colegios que deseen participar.