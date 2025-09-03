El Ayuntamiento de Madrid refuerza la accesibilidad con grúas fijas en piscinas comunitarias

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, acompañado de la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha visitado esta mañana una de las actuaciones incluidas en la convocatoria 2024 del Plan Adapta. En concreto, se trata de la instalación de una grúa fija en la piscina de una comunidad de propietarios, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar el baño a personas con movilidad reducida, garantizando así su derecho al ocio inclusivo.

La obra ha tenido un coste total de 4.378 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Madrid ha subvencionado el 77 %, es decir, 3.364,60 euros, lo que ha permitido a los vecinos llevar a cabo esta mejora con una aportación mínima de apenas 1.000 euros.

La grúa fija instalada en esta piscina del distrito de Salamanca permite acceder y salir del agua con seguridad, favoreciendo la autonomía personal, reduciendo riesgos de caídas o lesiones y promoviendo la participación en actividades físicas y de ocio, esenciales para la salud y el bienestar de quienes la utilizan.

Durante el acto, González ha destacado que el Plan Adapta es “una herramienta eficaz y necesaria para avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva”, recordando que “la accesibilidad no es un lujo ni un gesto, sino un derecho fundamental que garantiza la dignidad, la libertad y la autonomía de todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas”.

El delegado ha subrayado también que esta actuación se enmarca en una de las 387 solicitudes recibidas para adaptar elementos comunes de edificios residenciales, línea de ayudas incluida en el Plan Adapta. Estas subvenciones oscilan entre el 50 % y el 90 % del coste total, y los primeros 1.000 euros están subvencionados al 100 %. Gracias a ello, se pueden acometer obras que suponen un impacto directo en la calidad de vida de las personas con discapacidad o enfermedades raras.

Plan Adapta, una inversión de 21 millones de euros

Desde su puesta en marcha en 2020, el Plan Adapta ha contado con una inversión total de 21,1 millones de euros y ha permitido ejecutar más de 2.722 actuaciones. De estas, el 70 % han estado dirigidas a personas con movilidad reducida, el 12 % a personas con discapacidad visual y el 18 % restante a intervenciones por discapacidad auditiva, intelectual o enfermedades poco frecuentes.

Solo en 2024 se recibieron 852 solicitudes, a las que se suman las 751 recibidas en lo que va de 2025. Un factor clave del éxito del programa es el abono anticipado de la subvención, que permite iniciar las obras sin demoras y facilita que más personas accedan a estas ayudas.

Para finalizar, González ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la accesibilidad universal: “seguiremos trabajando para que cada madrileño pueda desarrollar su vida en igualdad de condiciones y con todas las oportunidades, sea cual sea su situación”.