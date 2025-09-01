La estación de Metro de Avenida de América estrena dos ascensores que conectan la superficie con las líneas 4 y 6

La Comunidad de Madrid estrena hoy dos ascensores en la estación de Avenida de América de Metro, que conectan la calle María de Molina en superficie con los andenes de las líneas 4 y 6, a los que se sumarán otros ocho el próximo año 2026.

La compañía metropolitana está realizando una modernización global de este punto neurálgico del transporte público por el que transitan diariamente 190.000 pasajeros, con un nuevo vestíbulo que enlazará con el nivel intermedio hacia las mencionadas líneas y una galería de conexión con la L7 y L9, con una inversión cercana a 57 millones de euros.

Incluye la mejora de la impermeabilización, drenaje y saneamiento de la infraestructura, junto a la sustitución de materiales por otros más resistentes y eficientes.

La red de Metro tiene actualmente 571 ascensores y 1.709 escaleras mecánicas, que la convierten en una de las mejores en el ranking europeo y cuarta a nivel mundial. El 70% de sus estaciones son completamente accesibles, garantizando los desplazamientos de forma autónoma y segura.

Junto a Avenida de América, el Gobierno regional trabaja también en la instalación de nuevos elevadores en Ventas (L2 y L5), Santiago Bernabéu (L10), Duque de Pastrana (L9), Campamento (L5), Carabanchel (L5), Tetuán (L1), Puente de Vallecas (L1), Ciudad Lineal (L5) y Canillejas (L5), que se sumarán a los siete ya en servicio en la estación de Begoña desde junio de este año. A todo ello se une la próxima incorporación de escaleras mecánicas en el tramo calle-vestíbulo en las de San Blas (L7), Estrella (L9) y Prosperidad (L4).