A juicio por ejecutar a un joven de un disparo en la cabeza tras una pelea en una discoteca de Madrid

La Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid acoge este lunes, 19 de enero, a las 10:30 horas, el juicio con jurado popular contra tres hombres acusados de un delito de asesinato consumado y dos en grado de tentativa. Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de octubre de 2022, tras una reyerta ocurrida en las inmediaciones de una discoteca en la localidad de Alcorcón.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía de Móstoles, tras producirse una pelea en el exterior de la discoteca «Diverso» —en la que resultó herido uno de los procesados—, los tres acusados trazaron un plan para acabar con la vida de los hombres con los que se habían enfrentado. Para ello, se desplazaron en un vehículo hasta las cercanías del domicilio de una de las víctimas, en la zona de la plaza Torres Bellas.

Sobre las 05:45 horas, al localizar a los tres jóvenes que buscaban, los acusados descendieron del vehículo portando, al menos, una pistola semiautomática de 9 mm. A pesar de que las víctimas intentaron huir a la carrera, los procesados dispararon al menos en siete ocasiones mientras estos se encontraban de espaldas. Uno de los proyectiles alcanzó a un joven de 19 años, conocido como «Bori», provocando que cayera al suelo. Según el fiscal, uno de los atacantes se aproximó a él y le disparó en la cabeza a corta distancia, causándole la muerte de forma inmediata. Las otras dos personas lograron escapar ilesas del tiroteo.

Peticiones de pena e indemnizaciones

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los tres acusados (J. G. L. R., E. R. P. S. y J. L. A. A.) una pena total de 53 años de prisión. El desglose de la pena solicitada es el siguiente:

25 años de cárcel por un delito de asesinato consumado con alevosía.

por un delito de asesinato consumado con alevosía. 14 años de cárcel por cada uno de los dos delitos de asesinato en grado de tentativa.

Adicionalmente, para el acusado E. R. P. S. se solicitan dos años más de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, al no constar que poseyera licencia.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente con 150.000 euros a la madre del fallecido y con 50.000 euros a su hermana. Asimismo, solicita una indemnización de 25.000 euros para cada uno de los dos jóvenes que sobrevivieron al ataque por los daños morales sufridos. Los acusados se encuentran en prisión provisional por estos hechos desde el 8 de octubre de 2022.