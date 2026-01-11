Caen un 7,7% las intervenciones del Grupo Especial de Rescate en Altura de Madrid

La Comunidad de Madrid ha reducido un 7,7% las intervenciones del Grupo Especial de Rescate en Altura de su Cuerpo de Bomberos (GERA), sumando en 2025 285, frente a las 307 del año anterior, tal y como ha detallado hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en su visita al Parque de Bomberos de Navacerrada, donde se ubica su base operativa.

Para Novillo, este dato es un indicador “del buen hacer de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 con las continuas campañas de prevención y concienciación para la seguridad de todos los ciudadanos”. Asimismo, ha subrayado el “trabajo ejemplar y la gran preparación de los integrantes de este dispositivo autonómico, todo un referente a nivel internacional”.

La mayoría de las ocasiones en las que se requirió el servicio de este equipo especializado fue por asistencia a personas accidentadas o que sufrieron algún problema de salud, en concreto 218; mientras que 67 tuvieron como objeto la localización de excursionistas extraviados.

Los días de mayor demanda fueron los fines de semana y festivos, coincidentes con la asistencia masiva de aficionados a la montaña, que acuden con el fin de practicar deporte, disfrutar de la naturaleza o realizar otras actividades de ocio. Además, se precisó del uso del helicóptero en el 65% de los casos (108), mientras que en el 35% restante se utilizaron medios terrestres.

Recomendaciones del GERA

Entre las recomendaciones para montañeros o excursionistas, el GERA aconseja llevar siempre el teléfono móvil completamente cargado, con la aplicación My112 instalada, para su pronta localización. En caso de emergencia, si se avisa al 112 con esta App, se recibe la posición exacta de la persona, reduciendo notablemente el tiempo del rescate y, por tanto, disminuyendo el riesgo para quienes hayan sufrido el percance.

Además, la opción de Tracking activada permite que desde el Centro de Emergencias se puedan consultar las posiciones registradas en los 10 días anteriores a la comunicación, lo que puede resultar de gran utilidad para localizar a personas perdidas o desorientadas.

Casi 6.000 actuaciones desde su creación en 1998

El GERA fue creado en 1998 para ofrecer una respuesta especializada a las emergencias que se producen en la montaña, actuando en rescates o búsquedas de personas accidentadas o extraviadas. También en las que requieren de medios de ascenso o descenso de víctimas. Desde entonces, se han alcanzado casi las 6.000 actuaciones.

Dispone de un helicóptero y su personal operativo está compuesto de un oficial jefe, un jefe supervisor (jefe de base), siete mandos intermedios (jefes de turno y un coordinador), 54 rescatadores repartidos en seis turnos y los tres pilotos y dos mecánicos de la aeronave. Además, desde 2023, coincidiendo con su 25º aniversario, se integraron al servicio seis sanitarios del Servicio de Urgencia Médica regional (SUMMA112), con el fin de mejorar la atención. En diciembre de 2024 se sumó uno más, ascendiendo a siete sus componentes.