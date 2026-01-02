Muere acuchillado un hombre en una reyerta multitudinaria en Villaverde (Madrid)

Un hombre de 37 años de edad y origen marroquí ha muerto esta noche de jueves a viernes, 2 de enero, tras ser víctima de una agresión con arma blanca en la calle Moncada, situada en el distrito madrileño de Villaverde, durante una reyerta multitudinaria entre dos grupos de jóvenes magrebíes que comenzó a las 10 de la noche.

El suceso está siendo investigado por la Policía Nacional y ha sido descartado como un asunto de bandas juveniles violentas. El varón presentaba múltiples heridas por arma blanca distribuidas en varias zonas de su cuerpo (heridas en la parte posterior del cuello, cortes en la parte posterior de la pierna y una herida a nivel supraumbilical, presuntamente penetrante). Esta última lesión abdominal fue la que provocó una hemorragia interna masiva, derivando en una parada cardiorrespiratoria.

Los policías nacionales del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron los primeros en llegar al lugar, iniciando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, las asistencias de SAMUR-Protección Civil trabajaron intensamente durante 30 minutos de asistolia hasta que consiguieron recuperar el pulso del paciente. Una vez estabilizado, fue evacuado con pronóstico muy grave al Hospital 12 de Octubre, donde ha fallecido horas después.

Investigación y apoyo a la familia

Mientras los facultativos intervenían, una psicóloga del SAMUR prestó asistencia a los familiares de la víctima, que se encontraban en el lugar de los hechos. Por su parte, agentes de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del apuñalamiento e identificar al autor o autores de la agresión. De momento, no se han notificado detenciones relacionadas con este suceso.