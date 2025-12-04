Muere un motorista tras chocar contra un árbol en Ciudad Lineal (Madrid)

Un hombre de unos 45 años de edad ha muerto esta madrugada de jueves, 4 de diciembre, tras colisionar contra un árbol cuando circulaba con su motocicleta por el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Por causas que aún se investigan, pasadas las 2 de la madrugada de este jueves un motorista que circulaba por la avenida de Daroca, en Ciudad Lineal, junto a la tapia del Cementerio de La Almudena, ha perdido el control de su moto, colisionando contra un árbol, saliendo despedido varios metros y quedando tendido en la calzada.

Como consecuencia del brutal golpe, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, un traumatismo torácico bilateral también severo y otro abdominal, entrando en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han realizado las pertinentes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos, aunque sin éxito.

Una dotación de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha acudido al lugar y ha procedido a sanear los daños en el árbol y también en el mobiliario urbano.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este mortal accidente. El siniestro ha ocurrido sin que aparentemente otro vehículo se haya visto implicado.