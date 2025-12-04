FACUA critica la «pasividad» de la DGT e insta a reclamar el importe de las balizas V16 «que no aclaran que carecen de conectividad»

FACUA-Consumidores en Acción critica que la Dirección General de Tráfico está permitiendo la venta de balizas V16 con el sello «homologada por la DGT» sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero de 2026 al carecer de conectividad con el organismo del Ministerio del Interior.

La asociación insta a los consumidores a reclamar la devolución del dinero si han adquirido este año cualquier baliza que se presentase como «homologada» en su publicidad o información comercial sin aclarar que no está conectada con la DGT. Además, pueden denunciar estas prácticas ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que abra expediente sancionador al fabricante y al vendedor.

Al «ocultar esta información esencial», FACUA entiende que sus fabricantes y vendedores «han incurrido en acto de engaño», que según el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, es «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico» siempre que incida sobre aspectos como las «características» el bien o servicio.

Se está vulnerando también la obligación de informar al consumidor sobre «las características esenciales del bien» y la de facilitarle «información relevante, veraz y suficiente» sobre el mismo, tal y como establecen los artículos 20.1.b y 60.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Además, al no aclarar que carecen de conectividad y que no podrán usarse a partir de enero, los fabricantes y vendedores están vulnerando el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, que reguló el periodo de uso transitorio entre esas balizas, siempre que estuvieran homologadas, y las conectadas. Y es que esta norma permitió su venta siempre que se garantizara «la máxima transparencia, información y protección al consumidor».

«Irresponsabilidad de la DGT»

La asociación considera una «irresponsabilidad» que la DGT «esté favoreciendo que numerosos fabricantes y establecimientos confundan a los consumidores sobre balizas que no cuentan con el sistema de conexión mediante tarjeta SIM y por tanto no cumplen la normativa». Y es que «se ha permitido la venta de un producto con una información claramente insuficiente para que el consumidor pueda adoptar decisiones de compra, generando confusión y causando perjuicios económicos, anteponiendo los intereses de los fabricantes a los de los consumidores».

«Pese a que saben que los consumidores las adquieren porque desconocen que no podrán usarlas a partir de enero, fabricantes y tiendas están agotando el stock de balizas no conectadas a la DGT que únicamente han servido hasta ahora como complemento, de carácter voluntario, al triángulo obligatorio hasta que entre en vigor la nueva norma en enero del próximo año», subrayan.

FACUA también critica que la DGT no haya realizado una comunicación a todos los conductores para informarles tanto de la entrada en vigor del real decreto que obligará a contar con balizas en los vehículos a partir del 1 de enero y aclararles que en el mercado hay modelos que carecen de conectividad con Tráfico y por tanto no serán válidos desde esa fecha.