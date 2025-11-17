El partido de la NFL en el Bernabéu generó 70 millones de euros en la economía madrileña

El primer partido oficial de la liga nacional de fútbol americano (NFL) celebrado en España ha convertido a Madrid en la gran capital europea del deporte este fin de semana. Los 78.610 espectadores que llenaron el estadio Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders y todas las actividades desplegadas a lo largo de la semana en Madrid han generado un impacto económico estimado de más de 70 millones de euros en la economía madrileña.

El interés global por el encuentro, que se reflejó en el incremento de un 50 % en las búsquedas de alojamiento en Madrid según Booking.com, se ha visto refrendado con la llegada de más de 42.000 turistas internacionales para asistir al partido de acuerdo con los datos de Hostelería Madrid. La mayoría de estos aficionados han procedido de Estados Unidos y Europa. Estas cifras consolidan el turismo internacional en Madrid, que ya representa el 62 % de los viajeros que llegan a la ciudad.

El sector hotelero ha registrado uno de los mejores fines de semana del año con un 90 % de ocupación en zonas como Centro, Chamartín y Chamberí. Por su parte, la restauración alcanzó un volumen económico cifrado en hasta 21,2 millones de euros, impulsado por un gasto medio diario del visitante internacional de entre 50 y 100 euros.

Una ciudad preparada para acoger grandes eventos deportivos

Madrid ha demostrado, con la celebración de este partido de la NFL, que se encuentra en la liga internacional de las capitales del deporte. La ciudad se ha volcado con el programa de actividades de la NFL que se inició con la llegada el martes 11 de noviembre de una delegación cercana a las 180 personas de los Miami Dolphins. Los entrenamientos de los dos equipos en el Metropolitano y la ciudad deportiva del Real Madrid, la fan zone del equipo de Florida instalada en plaza de España y el encuentro con leyendas de la NFL como el quarterback Dan Marino han servido para poner en valor la capacidad organizativa de la ciudad.

Además, se instalaron tres cascos gigantes en la plaza de Cibeles, mientras que Príncipe Pío se convirtió en la sede del mini campo de flag football, donde familias, jóvenes y aficionados pudieron practicar este deporte por primera vez. Meninas Madrid Gallery también se sumó al espíritu de la NFL con dos esculturas con la temática del fútbol americano.

Impacto mediático global

El partido ha situado a Madrid en los titulares de los principales medios deportivos internacionales, con presencia destacada en cadenas de televisión estadounidense como CBS, ESPN y Fox Sports, así como en cabeceras tan prestigiosas como The Washington Post, Sun Sentinel, The New York Times o Miami Herald.

La marca global de la NFL movió más de 19.300 millones de euros el año pasado y la celebración de la Super Bowl este año alcanzó un récord de espectadores con 191,1 millones, según Nielsen.

Madrid, capital global del deporte

La celebración del primer partido de liga regular de la NFL en España confirma a Madrid como referente global en los grandes eventos deportivos. En 2024, citas como el Mutua Madrid Open, Zurich Rock’n’Roll Running Series Madrid, Madrid Horse Week, Acciona Open de España de Golf o la celebración de los Laureus World Sports Awards consolidaron el protagonismo de la ciudad en el deporte. Según el Anuario de Turismo Madrid 2024, estos eventos generaron un impacto superior a los 250 millones de euros.

El prestigioso informe Burson Sports 2025 sitúa a Madrid entre las cinco ciudades más atractivas del mundo para acoger grandes eventos gracias a su conectividad, su capacidad organizativa y la calidad de su oferta turística.

Con la celebración del primer partido de la NFL en suelo español, Madrid refuerza su estrategia para impulsar el turismo de calidad y su proyección internacional. La capital se prepara ahora para un nuevo hito con el regreso de la Fórmula 1 a la capital en 2026.