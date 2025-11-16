JAZZMADRID inaugura la semana por todo lo alto con Billy Cobham y el dúo Leonor Watling-Leo Sidran

El Festival Internacional JAZZMADRID 2025, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, trae los próximos días una programación llena de grandes nombres y emociones múltiples en una escena cada vez más plural. Además, esta será la última semana en la que los escenarios municipales —el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, CentroCentro y Contemporánea Condeduque— acojan conciertos dentro del festival, con la cita de Andrea Motis el 23 de noviembre como cierre simbólico de este recorrido.

La nueva semana arranca el martes, 18 de noviembre, con el regreso de uno de los grandes referentes del jazz contemporáneo: Billy Cobham. El legendario baterista panameño, figura fundamental del jazz y miembro original de la Mahavishnu Orchestra, actuará en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa gracias a la colaboración de Cultura Inquieta y su ciclo Impulso. Cobham, reconocido por su energía y precisión rítmica, ha sido merecedor de múltiples premios internacionales y continúa mostrando una vitalidad creativa inagotable.

Esa misma tarde, tendrá lugar la conferencia La generación beat y el jazz a cargo de Luis Martín, director artístico de JAZZMADRID. El encuentro se celebrará en el Auditorio de la Biblioteca Nacional de España, con entrada libre hasta completar aforo.

El miércoles 19 tomará el relevo Leonor Watling junto a Leo Sidran en el mismo escenario, ofreciendo su espectáculo Leo & Leo, donde la voz seductora y el fraseo elegante de Watling se entrelazan con el refinamiento instrumental del músico estadounidense. Su propuesta, que transita entre el jazz, el pop y el cabaret contemporáneo, aportará una atmósfera de intimidad al festival.

Por su parte, la sala Villanos recibirá esa noche a Reuben James, joven pianista y cantante británico vinculado a la nueva escena de Londres, cuyo sonido mezcla jazz, soul y R&B con una frescura que lo ha convertido en una de las revelaciones recientes del género.

El jueves, 20 de noviembre, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa volverá a llenarse con la voz profunda y el soul espiritual de Lizz Wright, una de las cantantes más admiradas del panorama internacional. Su capacidad para combinar góspel, blues y jazz contemporáneo promete una velada de gran intensidad emocional.

La música llenará varios escenarios municipales el viernes 21. En CentroCentro actuará la big band del conservatorio Arturo Soria, en una muestra de talento joven y compromiso educativo. En el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa se presentará el Creativa Grand Ensemble, una formación que encarna el espíritu colaborativo y pedagógico del jazz madrileño. Por último, en Contemporánea Condeduque, el pianista Mariano Díaz y el saxofonista Perico Sambeat estrenarán su proyecto Iturralde AI Experience, un homenaje a la figura de Pedro Iturralde que combina tecnología e improvisación.

La noche se completará en la Sala Villanos con el virtuosismo del multiinstrumentista Chris Thile, ganador del Grammy y reconocido por su capacidad para expandir los límites del jazz y el bluegrass, y con la energía nocturna del DJ MindEnterprises.

El sábado 22, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa volverá a ser epicentro del festival con la actuación de Tigran Hamasyan. El pianista armenio, premiado por su fusión de jazz y folk de su país natal, presentará su proyecto Thebirdofthousandvoices, una experiencia que combina tradición y vanguardia con intensidad hipnótica. En la Sala Villanos actuará el cantante británico Myles Sanko, figura del soul-jazz contemporáneo, conocido por su presencia escénica y su calidez vocal.

La semana culminará el domingo 23 con una doble cita de especial significado. Por la tarde, la Sala Villanos acogerá el concierto de Marcos French y su proyecto Es la Prima Donna, un cierre festivo de esta semana dentro del ciclo Villanos del Jazz. Y por la noche, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa despedirá la programación oficial de JAZZMADRID en centros municipales con la actuación de Andrea Motis & The Barcelona Gospel Messengers. To Amy es el título de este homenaje a Amy Winehouse, en el que la trompetista y cantante catalana, acompañada de una potente formación coral, celebra la conexión entre el jazz y la música popular con un mensaje de libertad y emoción. Su concierto simboliza la unión de generaciones y estilos que caracteriza al festival.

Con esta última semana en los espacios del Ayuntamiento de Madrid, JAZZMADRID 2025 culmina un recorrido que ha llenado de música los teatros y centros culturales de la ciudad, y que continuará extendiéndose en las próximas jornadas por clubes y salas hasta el 30 de noviembre.