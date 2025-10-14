Denuncian que basura y suciedad «inundan» los barrios madrileños del Gran San Blas y Simancas

«Madrid está sucio, todo el mundo lo sabe porque todo el mundo lo ve a diario. Pero hay zonas que lo están mucho más, y de estas, una parte enorme del Gran San Blas y Simancas se lleva la palma», tal y como denuncia la Plataforma Vecinal de San Blas, que hoy hace público un informe que da cuenta de esta situación.

En un dossier ilustrado con 63 fotografías, la mayoría tomadas entre los pasados días 1 y 6 de octubre, el colectivo repasa la «degradación que desde hace tres años sufre una amplia zona», la conformada por las parcelas D, E, F, G y San Blas II del Gran San Blas y las parcelas Los Castillos, Las Zetas y Virgen de la Oliva de Simancas.

«Nuestras calles y plazas está inundadas de porquería», y esto es producto de comportamientos de personas incívicas pero «en mucha mayor medida del Ayuntamiento de Madrid, que no pone los medios necesarios para garantizar la limpieza del espacio público», asegura la asociación.

«El barrio no tiene cubos de basura suficientes, lo que hace que mucha gente deje sus bolsas al lado de los cubos llenos, un problema que es aún más grave en las islas de los contenedores de papel y cartón, envases y ropa», subrayan. Además, «todos los días vemos cómo los servicios municipales de limpieza dejan en las aceras grandes bolsones de basura, que tardan en recogerse hasta 2 y 3 días. Algunos vecinos y vecinas aprovechan esas ubicaciones para depositar las bolsas de la basura doméstica», denuncia la plataforma, que ha elaborado su informe con datos recogidos por sus integrantes, así como por residentes de la calle Tejedores y la AMPA del Colegio Nazaret.

«La jerarquización de las calles a efectos de la limpieza supone que las calles interiores se barren con poca frecuencia, algunos rincones se limpian apenas una vez a la quincena», recoge también el informe, que subraya la» situación catastrófica» de determinados setos, pasadizos, zonas terrizas de espacios interbloque y espacios como la plaza Cívica o el parque de la Gasolinera.

En este último lugar «se logró levantar las semichabolas que se habían montado e incluso el Ayuntamiento llevó a cabo una operación especial de limpieza. Aun así, en el espacio -situado en la tapia de dos colegios y una parroquia- hay una enorme cantidad de basura entre los setos, ratas… Se sigue traficando y consumiendo drogas. El concejal de limpieza se comprometió en mayo con la Plataforma Vecinal a remodelar el sitio contando con las propuestas vecinales. Hoy, octubre (después de una reunión con la Junta Municipal, celebrada en septiembre, 4 meses después), estamos esperando cerrar una actuación que ponga fin al problema», informa el colectivo de barrio.

Como ya hiciera en 2022 para que el Ayuntamiento incluyese a las olvidadas zonas interbloques en sus contratos de limpieza, algo que logró con apoyo de la FRAVM después de varias protestas, la Plataforma Vecinal de San Blas vuelve a alzar la voz para denunciar «el abandono institucional y frenar la degradación» de su barrio, que se encuentra «entre aquellos de mayor vulnerabilidad social de la capital». Por ello, ha hecho llegar al Ayuntamiento su informe sobre la limpieza en la zona, que incluye la siguiente batería de reivindicaciones: