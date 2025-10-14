Ayuso inaugura la nueva Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción (Madrid)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado hoy la nueva Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción de la capital, especializada en comercio minorista que contará con un Punto de Atención al Emprendimiento (PAE), dentro del plan del Ejecutivo autonómico para la renovación de estos recursos, dotado este año con 3,7 millones de euros.

El nuevo espacio cuenta con una extensión de 1.300 metros cuadrados, espacios diferenciados como la zona para trámites o consultas más rápidas y sin cita previa; o la de atención personalizada, donde prima la privacidad y se ofrece un asesoramiento individualizado conforme a las necesidades y circunstancias de cada usuario, así como un espacio en el que podrán recibir información sobre toda la oferta de cursos gratuitos de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid.

“Aquí se trabaja con la intención de conocer el perfil y la trayectoria de cada aspirante, sus experiencias, sus preferencias, son sus aspiraciones, qué problemas tiene, qué trabas suelen encontrar”, ha explicado la presidenta, que ha defendido este modelo para ser mucho “más eficaces”. “A todo el mundo se le da algo realmente bien, la clave aquí es saber dar con ello y que cumpla con sus aspiraciones”, ha enfatizado.

Como ha detallado la presidenta, la del Barrio de la Concepción se une a la amplia red de oficinas de empleo especializadas de la Comunidad de Madrid: Ciudad Lineal (frescos y alimentación); Sanchinarro (sector audiovisual); Legazpi (hostelería y restauración); Villaverde (logística); Alcalá de Henares (construcción); Majadahonda (automoción), y Moratalaz (sanidad y atención social).

Díaz Ayuso ha recordado otras medidas del Gobierno regional como el canal de WhatsApp en el que más de 100.000 madrileños han recibido ofertas de trabajo; un servicio de atención telefónica para realizar trámites y evitar desplazamientos innecesarios del que ya se han beneficiado 360.000 personas; la Estrategia Madrid por el Empleo 2025/27, con especial interés en los parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 y personas con discapacidad.

A ello se une el Plan de empleo Sénior, presentado recientemente, y que también se centra en la franja de edad por encima de los 45 años; la ampliación de la Tarifa Cero de impuestos para emprendedores mayores de 52, o el Plan Reactívate90, centrada en la reincorporación al mercado laboral de los desempleados en menos de tres meses.

Estas políticas del Ejecutivo autonómico son, a juicio de la presidenta Díaz Ayuso, las que ayudan a que la Comunidad de Madrid sea el “motor económico de España”, con 100.000 personas que encontraron empleo el año pasado y una tasa de paro del 7,7%, dos décimas menos que la media nacional (10,3%).

Frente a ello, la jefa del Ejecutivo autonómico ha criticado las subidas de impuestos “de manera indiscriminada” del Gobierno central, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional aprobado sin consenso, la imposición de una mayor rigidez en el mercado laboral en base a “ocurrencias”, no hacer cara al absentismo laboral que “lastra la competitividad de las empresas”, o unos costes laborales “disparados y sin conexión alguna con la realidad”.