Madrid anuncia 19 ofertas para la gestión de cuatro casetas de la Cuesta de Moyano

La concejala de Retiro, Andrea Levy, ha anunciado que la junta del distrito ha recibido 19 ofertas de cinco interesados para la concesión demanial de las casetas números 3, 12, 14 y 25, situadas en la Cuesta de Claudio Moyano, destinadas a la venta de libros usados y antiguos, “lo que refleja el interés y compromiso del sector por revitalizar este espacio cultural de la ciudad”.

Levy ha subrayado que, una vez culminado el procedimiento, “la Cuesta de Moyano contará, por primera vez, con la totalidad de sus casetas adjudicadas, consolidando así su papel como referente cultural y literario de Madrid”. La Junta Municipal de Retiro publicó el anuncio inicial del proceso en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 30 de junio, estableciendo un plazo de 30 días hábiles para la presentación de ofertas.

No obstante, teniendo en cuenta que este plazo coincidía con el periodo estival, lo que podía dificultar su presentación por parte de los licitadores interesados, y que se pretende garantizar una adecuada concurrencia competitiva, así como el principio de igualdad de oportunidades entre todos los potenciales licitadores, mediante nueva resolución de 31 de julio se amplió el plazo de presentación de ofertas en 30 días naturales, es decir, hasta el 11 de septiembre.

A partir de ahora, la Junta Municipal de Retiro continuará con el procedimiento con la apertura pública de sobres, verificación documental, valoración técnica de propuestas y, finalmente, adjudicación y formalización del contrato. Está previsto que durante el mes de octubre se den a conocer los nombres de los adjudicatarios de las concesiones.