Estos son los barrios de Madrid más baratos para comprar y alquilar vivienda

Tanto comprar como alquilar vivienda es una operación carísima en las grandes ciudades españolas y especialmente en zonas con prestigio o cercanas al centro. Por eso, quienes disponen de presupuestos modestos no tienen más remedio que investigar en otras zonas con menor demanda y precios asequibles.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha puesto en la piel de una persona que aspira a alquilar o a comprar una vivienda y solo puede acceder al tramo de precios más barato que el mercado ofrezca, tanto en Madrid como en Barcelona.

Para poder comparar precios entre barrios, desde la OCU han elegido un tipo de vivienda en particular: un piso en altura (no un bajo ni un ático), usado pero en buenas condiciones, de unos 90 m2 construidos y con ascensor.

A continuación, se muestra la lista de lo que podemos llamar los «barrios baratos» de Madrid a la luz de esta búsqueda, ordenándolos de menor a mayor precio.

Compra

Distrito Barrio Precio Villaverde San Andrés 172.000 Usera Orcasitas 194.000 Puente de Vallecas Entrevías 208.000 Moratalaz Fontarrón 212.500 Moratalaz Pavones 216.500 Puente de Vallecas San Diego 221.500 Villaverde Los Ángeles 234.000 Carabanchel Abrantes 236.500 Latina Campamento 240.000 Puente de Vallecas Palomeras Bajas 244.500 Alquiler Distrito Barrio Renta media Moratalaz Pavones 810 Villaverde San Andrés 815 Villaverde Los Rosales 884 Usera Orcasitas 885 Usera Zofio 900 Vallecas Casco Histórico de Vallecas 947 Usera San Fermín 976 Puente de Vallecas Portazgo 1.008 Moratalaz Fontarrón 1.027 Carabanchel Puerta Bonita 1.028 Las razones que explican el menor precio son variadas y a menudo tienen que ver con estos factores: Escasa presión turística, mayor densidad de vivienda social y cierta estigmatización histórica de los distritos del sur y el sureste, o sea, Villaverde, Usera y Puente de Vallecas.

Baja calidad constructiva, falta de ascensores, escasez de rehabilitación y servicios limitados.

Lejanía del centro y transporte limitado en algunos casos. ¿Ahora mismo es mejor comprar o alquilar? En el pasado, pagar el alquiler a menudo era más barato que pagar una hipoteca, asi que vivir alquilado permitía ahorrar. Esto, que puede seguir siendo cierto en algunos municipios de España, ya no lo es tanto en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades españolas, donde el alquiler supera a menudo los 1.500 euros al mes y en términos generales es más caro el alquiler medio mensual que el pago mensual de la hipoteca. Comprar tiene algunas ventajas inmediatas, pero no está al alcance de todos: Te da estabilidad porque no dependerás de la voluntad del arrendador para seguir en la casa más allá de cinco años, como ocurre con el alquiler. Esto puede ser especialmente importante si, por ejemplo, tienes niños y los quieres mantener en el mismo colegio toda la etapa escolar. Digamos que comprar tiene más sentido cuando uno desea permanecer en el mismo sitio al menos diez años.

porque no dependerás de la voluntad del arrendador para seguir en la casa más allá de cinco años, como ocurre con el alquiler. Esto puede ser especialmente importante si, por ejemplo, tienes niños y los quieres mantener en el mismo colegio toda la etapa escolar. Digamos que comprar tiene más sentido cuando uno desea permanecer en el mismo sitio al menos diez años. Tendrás libertad para adaptar y reformar la vivienda a tu gusto.

la vivienda a tu gusto. Si el inmueble se revaloriza, lo puedes vender con ganancias. Lo que te permitirá cambiarte a otra vivienda más adecuada a tus necesidades en el momento oportuno, utilizando la exención de la ganancia por reinversión en vivienda habitual.

Lo que te permitirá cambiarte a otra vivienda más adecuada a tus necesidades en el momento oportuno, utilizando la exención de la ganancia por reinversión en vivienda habitual. Ahora bien, necesitarás un ahorro igual aproximadamente al 30% del precio del piso o tener familiares dispuestos a ayudarte en los desembolsos iniciales, pues lo normal es que la hipoteca solo cubra el 80% del valor del piso y que una suma importante vaya a pagar los impuestod de la compra. Si se cumplen algunos requisitos, es posible optar a una hipoteca por el 100% con el aval del ICO, pero más dinero prestado supone más cuota mensual de hipoteca o más años para devolverla. Alquilar también tiene algunas ventajas, pero como se ha dicho ya resulta ahora mismo muy caro en las grandes ciudades: Da flexibilidad cuando se está en una etapa en la que mudarse es más probable, por ejemplo, por cambios de trabajo.

cuando se está en una etapa en la que mudarse es más probable, por ejemplo, por cambios de trabajo. No precisa ahorros iniciales tan grandes como la compra, porque la fianza y las garantías que se pueden pedir no exceden de 4 meses de renta, contando con el primer mes de alquiler; una cantidad que de todas formas es importante para un salario corriente y puede complicar el acceso al alquiler.

porque la fianza y las garantías que se pueden pedir no exceden de 4 meses de renta, contando con el primer mes de alquiler; una cantidad que de todas formas es importante para un salario corriente y puede complicar el acceso al alquiler. En principio, libra de pagar gastos añadidos como las derramas cada vez más frecuentes, los gastos de conservación, el IBI, etc.