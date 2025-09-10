Gran dispositivo de seguridad para las dos últimas etapas de La Vuelta ciclista en Madrid, el mayor desde la Cumbre de la OTAN

Las dos últimas etapas de la prueba ciclista española La Vuelta, que discurrirán mayoritariamente por territorio de la Comunidad de Madrid, contarán con un dispositivo de seguridad reforzado, un “despliegue extraordinario” que se ha ultimado en la Reunión de Coordinación de Seguridad celebrada hoy en la sede de la Delegación del Gobierno.

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha presidido la reunión, en la que han participado: componentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; de la Dirección General de Tráfico; del Ayuntamiento de Madrid (Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y Agentes de Movilidad); alcaldes, concejales y representantes de la Policía Local de una quincena de municipios por los que discurre el recorrido; de la Real Federación Española de Ciclismo, y Unipublic, organizadora de la prueba.

Con este refuerzo se busca compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva en las dos etapas madrileñas —Robledo de Chavela-Bola del Mundo y Alalpardo-Cibeles— y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan.

En concreto, por parte de Guardia Civil, durante la etapa del sábado, se va a realizar el mayor despliegue efectuado hasta la fecha en una prueba ciclista en la región, superior incluso al que se llevó a cabo en el Mundial de Ciclismo, con más de 400 agentes de refuerzo que se sumarán a los que integran el dispositivo que acompaña a la prueba de forma habitual.

Además, dado que esta penúltima etapa incluye parte del recorrido por las provincias de Ávila y Segovia, se está intercambiando información y actuando de forma coordinada con las comandancias de estas provincias y la Comandancia de Madrid.

Etapa final

Por parte de Policía Nacional, se van a desplegar 1.100 agentes, lo que supone el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid. Sus integrantes desarrollarán labores de protección y, a través de la Brigada de Seguridad Ciudadana, contará con la presencia de la Unidad Especial de Subsuelo, que ya desde el día anterior revisará todo el recorrido, la Unidad Especial de Guías Caninos, la Unidad de Prevención y Reacción; la Brigada Móvil; drones y antidrones; un helicóptero, y la colaboración de las comisarías locales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Compatibilizar el derecho de manifestación

En cualquier caso, se ha recordado que el derecho de manifestación es un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de ambas etapas.

El delegado ha recordado el “liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena al genocidio del pueblo palestino”. Martín ha pedido responsabilidad a los dirigentes de las administraciones madrileñas para que no “caldeen el ambiente” y «no se propicien incidentes que puedan manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos de nuestro país están mostrando frente a este genocidio».