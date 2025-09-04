Madrid Río acoge este sábado un concierto gratuito dentro del Festival Internacional de Piano ‘Madrid a Tempo’

El sábado 6, el Puente de Toledo acogerá un concierto gratuito dentro del Festival Internacional de Piano ‘Madrid a Tempo’, que se está celebrando estos días en la ciudad, organizado por la Junta Municipal de Carabanchel y el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de Música (CIEM) Federico Moreno Torroba, ubicado en el distrito.

El concierto se celebrará entre las 16:00 y las 21:00 h y contará con la actuación de los alumnos del festival. Hasta el domingo 7, profesionales y estudiantes de piano, que han acreditado un gran nivel para poder inscribirse en el festival, están asistiendo a clases magistrales, ponencias y conciertos impartidos por maestros del piano de todo el mundo.

Esta iniciativa ha permitido fomentar el intercambio cultural, el desarrollo musical y la excelencia académica, sobre todo del talento joven. La programación de ‘Madrid a Tempo’ también incluye un concierto este domingo, de 12:00 a 13:30 h, en el Centro Cultural Casa de Vacas del parque del Retiro, con asistencia libre hasta completar aforo.

Este festival se enmarca en el proyecto cultural Distrito 11, que mantiene su apuesta por acercar todo tipo de disciplinas artísticas a los ciudadanos y sitúa a Madrid en el mapa de las grandes capitales europeas que acogen festivales de música clásica.