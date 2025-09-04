El festival de música indie ‘Indyspensable’ regresa a Villaverde en su 20ª edición

El festival de música independiente Indyspensable regresa los próximos 26 y 27 de septiembre a Villaverde para celebrar su 20 edición. Un año más, el Auditorio Municipal El Espinillo acoge esta cita imprescindible del calendario indie con un cartel que reúne a algunas de las bandas más destacadas del panorama español de este estilo municipal.

Organizado por la Junta Municipal de Villaverde, el festival combina en su programación a artistas emergentes con nombres ya consolidados de la escena indie, rock y punk. En esta edición, destacan las actuaciones de Cariño y Carlangas, que compartirán escenario con bandas madrileñas y del resto del país con cuatro actuaciones diarias, desde las 19:30 h a las 1:30 h.

El viernes 26, arrancará la primera jornada con el descaro juvenil de Vicente Calderón y Error 97, dos bandas madrileñas que están sobresaliendo en la escena underground de España con su mezcla de indie rock y punk. Tras ellos, será el turno de Karavana que se han convertido en un imprescindible de los festivales españoles gracias a su forma de derrochar energía sobre el escenario. Cerrará el viernes la actuación de la banda femenina Cariño.

El sábado 27 empezará con el rock alternativo de Cometa. Continuará con las actuaciones de los grupos vascos Belako, que traerá su particular sonido post punk, y Tulsa, el proyecto liderado por Miren Iza, quien ha actuado junto a Leiva o Bunbury durante su carrera. El broche final lo pondrá el artista gallego Carlangas, excomponente de Novedades Carminha.

La entrada a los conciertos será libre y el recinto contará con una zona reservada para personas con movilidad reducida, asegurando la accesibilidad.

Veinte ediciones

Desde su primera edición en 2004 —únicamente interrumpido en 2020 y 2021 a consecuencia de la pandemia del COVID—, Indyspensable se ha consolidado como un festival clave para descubrir nuevos talentos y disfrutar de artistas ya reconocidos. A lo largo de sus 20 ediciones han pasado por su escenario grupos como Love of Lesbian, Sidonie, Niña Polaca, Hinds o La Casa Azul.